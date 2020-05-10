Украинцы могут покинуть страну только с разрешения МИД – посольство Великобритании

10 мая 2020 г. 12:00
Источник: Зеркало недели
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Посольство Великобритании в Украине обратилось к гражданам, которые ходят выехать в страну, с заявлением о том, что для начала украинцы должны получить разрешение Министерства иностранных дел.

Уведомление МИД о желании выехать заграницу нужно для оформления рейсов, объяснили в посольстве.

При этом украинские власти сообщили, что только граждане с постоянным проживанием в зарубежных странах смогут покинуть Украину.

"Поэтому мы не можем помочь гражданам Украины с другими визами Великобритании или разрешениями в выезде из Украины" - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Для уведомления МИД о выезде, в посольстве Великобритании в Украине предлагают за 72 часа до вылета специальном рейсе зарегистрироваться в британском представительстве.

"Наше уведомление МИД о вашем намерении уйти не подтверждает ни действительность Вашего вида на жительство, ни возможности въезда в Великобританию. Окончательное решение о въезде в Великобританию всегда принимается пограничными силами Великобритании в порту прибытия", - добавили в посольстве.

Президент Украины Владимир Зеленский заверял, что Украина не будет блокировать выезд людей для работы заграницей, если они предоставят договор о работе хотя бы на три месяца. Он также сообщил, что уже многие страны прислали заказ на рейсы для украинских рабочих. В частности, рейсы заказали Германия, Италия, Финляндия и Польша.

Ранее сообщалось, что правительство не хочет отпускать работников, которые вернулись в Украину из-за закрытия границ в связи со вспышкой COVID-19, обратно на работу в другие страны. Даже при условии, что эти государства специально для них будут ослаблять карантин и помогать с выездом.

Кроме того, правительство планирует создать новые рабочие места в ряде отраслей: социальной, бюджетной сферах или в "большом строительстве" (строительстве и ремонте дорог и объектов социальной инфраструктуры).

 

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