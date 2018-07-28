В Армении арестовали экс-президента

Суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента Армении Роберта Кочаряна (1998-2008 гг), обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году.

Как сообщается, Роберт Кочарян арестован на два месяца.

"Больше ничего не могу сказать. Никаких деталей. Завтра мы созываем пресс-конференцию", - сказал журналистам адвокат Кочаряна Арам Орбелян.

Ранее, в четверг, Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение в отношении Кочаряна в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

"На основе сопоставления приобретенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта доказательств, бывшему президенту Армении предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Роберта Кочаряна", - сообщила служба.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны.

При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.

Кочарян считает политическим преследованием выдвинутое против него обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году.

По мнению Кочаряна, его пытаются не допустить к участию в предстоящих внеочередных парламентских выборах.