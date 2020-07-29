В Беларусь прибыли "зеленые человечки" для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании

32 наемника сегодня ночью задержали сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском. Они оказались членами российской частной военной компании «Вагнера». Об этом сообщает БЕЛТА.

По данным правоохранителей, они получили информацию о прибытии в Беларусь более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Группа наемников заселилась в одну из гостиниц Минска в ночь с 24 на 25 июля и должна была выселиться 25 июля. Однако, покинула отель только 27 июля, переехав в один из санаториев Минского района. По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория.