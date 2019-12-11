"Голос Украины" опубликовал постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Кучера

11 декабря 2019 г. 15:00
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Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия народного депутата от партии «Слуга народа» Алексея Кучера, ставшего председателем Харьковской облгосадминистрации.

Текст постановления ВР от 3 декабря 2019 года за подписью председателя Дмитрия Разумкова был опубликован в издании «Голос Украины».

«Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Кучера Алексея Владимировича, избранного в одномандатном избирательном округе № 179, Харьковская область, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий», - сказано в документе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил 34-летнего Алексея Кучера главой Харьковской областной государственной администрации вместо Юлии Светличной в начале ноября 2019.

Алексей Кучер являлся депутатом Верховной Рады с последних парламентских выборов - от фракции "Слуга народа" по округу №179 в Харьковской области.

 

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