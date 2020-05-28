В Харькове началась сессия облсовета: какие вопросы рассмотрят

28 мая 2020 г. 10:10
Автор: Марина Николаева
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Сегодня, 28 мая, в Харькове проходит 14-я сессия облсовета.

В повестке дня значится более полусотни вопросов: мониторинг реализации областной стратегии 2018-2020, изменения к бюджету и плану социально экономического развития, процессуальные вопросы о назначении глав коммунальных предприятий, в частности, о досрочном прекращении полномочий Юлии Светличной, которая стала нардепом после победы на выборах в округе №179 в Красноградском районе области.

Но главная тема, которую анонсировали депутаты, - создание специальной комиссии по медицинским вопросам, в повестке нет, ее должны рассмотреть вне повестки.

 

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