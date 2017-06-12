В МИП назвали 7 самых распространенных тезисов пропаганды Кремля против Украины

Мининформ собрал TOP-7 самых распространенных наративных тематик, которые российская власть направляет против Украины в рамках своей информационной агрессии.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

"Мы с коллегами в Министерстве информационной политики Украины собрали TOP-7 самых распространенных наративных тематик, которые Кремль направляет против Украины в рамках своей информационной агрессии. Это, конечно, не исчерпывающий перечень, но самые распространенные и чувствительные тезисы", - отметил он.

1. Как плохо жить в Украине.

Политический и экономический кризис. Протесты, политические скандалы и заявления Опоблока или пророссийской оппозиции, "неминуемое падение власти Порошенко". Запад "устал от Украины": сюжеты о нежелании Запада помогать Украине, о сокращении или прекращении помощи, или о "разочаровании" относительно реформ или самой Украины. Энергетический кризис в Украине. Сюжеты о проблемах с углем, газом, АЭС, ТЭС, ТЭЦ, об убытках от блокады, о повышении тарифов на ЖКХ. Негативные сюжеты, касающиеся безвизового режима Украина-ЕС. "Обман", "все равно на границе нужно иметь кучу документов", "обнищания украинцев", "нет денег на ту Европу" и прочее. МВФ и Украина. Любые негативные сюжеты: "кабала", "МВФ не даст деньги", "деньги украли" и прочее.

2. Отмена санкций против России.

Снятие санкций с РФ. Комментарии или заявления о "снятии санкций в ближайшее время", или об "усталости Запада от санкций" или "нежелании стран Запада продолжать санкции".

3. Дискредитация ВСУ.

"ВСУ обстреляли Донбасс", сюжеты о "военных преступлениях ВСУ", о "иностранных наемниках и инструкторах в ВСУ", о "безумных потерях" или "пьянстве". Заявления России, террористов или кого-либо другого о "нежелании Киева выполнять Минские соглашения", о срыве Минских соглашений, комментарии относительно работы СММ ОБСЕ, и прочее.

4. Украина отказывается от Донбасса.

Киев отказался от Донбасса или теряет его. Все заявления о том, что якобы "Киев делает все, чтобы потерять Донбасс". Киев уничтожает Донбасс. Геноцид Донбасса, экономическая блокада, торговая блокада, невыплата пенсий и соцрасходов в ОРДЛО и прочее. Заявления вожаков террористов. Любые высказывания террористов относительно Украины и оккупированных территорий.

5. КрымНАШ.

Заявления РФ и оккупационной "власти" Крыма относительно полуострова. Невероятное "улучшение" после аннексии.

6. Украина поддерживает терроризм.

Связь Украины с исламистами. "Подготовка в Украине исламистов для войны в Сирии", "передача оружия исламистам", "исламистские батальоны на Донбассе" и прочее. Украинские диверсанты в Крыму, на Донбассе или в РФ, подготовка диверсий, террористы, террористические акты. Связь Украины с исламистами. "Подготовка в Украине исламистов для войны в Сирии", "передача оружия исламистам", "исламистские батальоны на Донбассе" и прочее.

7. Украина - радикальная.

Сюжеты о "разгуле радикалов, неонацистов, националистов, фашистов, вандалов" и тому подобное. Любые сюжеты о притеснениях русского языка или русскоязычных в Украине. Русофобия Киева, ненависть ко всему русскому, попытки переписать историю, пренебрежение к общему прошлому и победе над нацизмом.