 

В Раде зарегистрирован законопроект об отсрочке штрафов для «евробляхеров»

29 августа 2019 г. 16:48
Источник: УНИАН
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Проект закона зарегистрирован президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщалось, до вступления в силу новых штрафных санкций с 23 февраля в Украине действовал общий режим растаможивания автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога.

С 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отсрочил их введение до 22 августа.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский на первом заседании нового парламента внесет законопроект об отсрочке на три месяца штрафов за нерастаможенные автомобили с иностранной регистрацией, а за это время разработает новый законопроект, который урегулирует порядок растаможки автомобилей.

 

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