В Верховной Раде пройдет репетиция инаугурации Владимира Зеленского

19 мая 2019 г. 15:35
Источник: УНН
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Сегодня в здании ВРУ состоится репетиция инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Планируется репетиция большая, ближе к вечеру, Зеленского на ней не будет, такая информация по состоянию на сейчас", - сообщил источник.

По информации собеседника, участие в репетициях примут все структуры, задействованные в процедуре инаугурации президента.

Сейчас под зданием ВРУ уже есть монтажные элементы, которые используются для обустройства сцены.

Отметим, команда Зеленского анонсировала свою медиа-зону под Верховной Радой, также журналистам дадут доступ в здание Рады.

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