В Верховной Раде пройдет репетиция инаугурации Владимира Зеленского

Сегодня в здании ВРУ состоится репетиция инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщил УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Планируется репетиция большая, ближе к вечеру, Зеленского на ней не будет, такая информация по состоянию на сейчас", - сообщил источник.
По информации собеседника, участие в репетициях примут все структуры, задействованные в процедуре инаугурации президента.
Сейчас под зданием ВРУ уже есть монтажные элементы, которые используются для обустройства сцены.
Отметим, команда Зеленского анонсировала свою медиа-зону под Верховной Радой, также журналистам дадут доступ в здание Рады.