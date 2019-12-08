В Харькове, Киеве и Львове прошли акции "Красные линии"

Более 200 харьковчан собрались на народные вече, чтобы напомнить президенту Владимиру Зеленскому о красных линиях во время саммита в нормандском формате 9 декабря.

Митингующие называют «красными линиями» проведение выборов на Донбассе до полного отвода войск, уступки в переговорах с Россией по газу, признание территорий оккупированного Донбасса и Крыма российскими. Также участники акций выступают против разведения войск на линии разграничения и реализации формулы Штайнмайера.

Участники акции держат флаги Украины и флаги Украинской повстанческой армии. Они скандировали «Нет капитуляции», «Нет двойному гражданству» и тому подобное.

Аналогичное вече проходит и во Львове, там на акцию собрались около тысячи человек.

Также сегодня, 8 декабря, на Майдане Независимости в Киеве накануне Нормандского саммита проходило вече «красные линии» для Зеленского.

Ранее, 3 декабря, политические партии Европейская солидарность, Голос и Батькивщина выступили с совместным заявлением накануне встречи Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже 9 декабря.