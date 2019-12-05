«Я столкнулся с вакуумом, войдя в кабинет» Кучер впервые выступил на сессии облсовета

«Я столкнулся с вакуумом, войдя в кабинет», - так председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер призвал депутатов облсовета предоставлять ему реальную информацию и критиковать конструктивно.

Он отметил, что замы и чиновники передают информацию не точно, поэтому заявил, что приоритет для него - общение с депутатами.

Также глава ХОГА признался, что уже встречался с теми депутатами, кто имел время, и просил их поддержать областной бюджет-2020.

«Но если критикуете, сразу предлагаете иное решение», - сказал Кучер, обсуждая вопрос принятия программы соцэкономразвития.

«Это просто дорожная карта, и помните, мы можем внести любые изменения, главное это стратегические намерения, а именно: поддержка Укроборопрома, обеспечение заказами конкурентного машиностроения и аграриев, создания офиса омбудсмена для бизнеса, погашение долгов по зарплате и ее рост, поддержка строительства, своевременное и прозрачное освоение бюджетных инвестиций во всех отраслях, инновационное образование молодежи, в том числе отг. Бюджет не изменился, а увеличился на 0,5 млрд гривен. Изменились распределения денег, просто часть денег отг получат напрямую, это бюджет децентрализации», - добавил Кучер и призвал не поддаваться на манипуляции.