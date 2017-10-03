Юрий Луценко в Харькове. Серия громких заявлений

Михаил Добкин - один из самых известных фигурантов дела о разворовывании земли громады Харькова по так называемой "схеме ЖСК". Земельная история началась еще в 2006 году, когда власть в стране получила "Партия регионов", интересы которой Михаил Добкин представлял сначала в Верховной Раде, а потом и в должности мэра Харькова. Геннадий Кернес тогда был секретарем Харьковского горсовета. Именно во времена правления тандема Добкин-Кернес депутаты горсовета бесплатно выделили землю в Лесопарке жилищно-строительному кооперативу "Триумф". Активисты неоднократно отмечали - кооператив учредили люди, близкие к Геннадию Кернесу, позже основателями кооператива стали родственники Добкина. В конце 2016 года команда Юрия Луценко занялась расследованием этого производства. ГПУ проводит досудебное расследование по фактам совершения служебными лицами Харьковского горсовета криминальных преступлений, о которых идет речь в ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 в. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Криминального кодекса Украины. Летом Михаила Добкина лишили депутатской неприкосновенности. И сейчас Юрий Луценко сообщил, они готовятся вручить ему обвинительный акт, а Геннадию Кернесу объявить о подозрении в деле "кооперативных схем".

Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины

Пан Добкін зараз є під підозрою, а офіційний обвинувальний акт йому буде вручений після отримання експертизи та закінчення інших слідчих дій,я не можу розголошувати приз віща на які вийшло слідство, але вся схема, викладена мною під час подання про скасування депутатської недоторканості пана Добкіна, підтверджується стосовно пана Кернеса слідство також працює і в момент, коли ми отримаємо достатньо доказів для пред’явлення підозри воно буде пред’явлено, роль обох достойників вивчається слідством найбільш ретельно.

У олигарха-беглеца Сергея Курченко отберут футбольный клуб "Металлист" и вернут государству - это второе громкое заявление Юрия Луценко в Харькове. Это стало возможным благодаря принятию закона о "спецконфискации". Но какие именно это объекты и помещения, генпрокурор пока не уточнил. Луценко пояснил, что футбольный клуб будет передан государству, а дальше "исполнительные органы примут решение о его использовании". Напомним, летом в 2017 году Хозяйственный суд Харьковской области начал рассматривать дело о банкротстве футбольного клуба "Металлист". Его Сергей Курченко купил в конце 2012 года. По неофициальной информации цена вопроса составляла 300 миллионов долларов. В апреле 2016 года комитет по аттестации футбольных клубов Федерации футбола Украины отказал "Металлисту" в выдаче аттестата на участие в чемпионате Украины сезона 2016-2017 лет из-за долгов по зарплате и лишил клуб профессионального статуса. Теперь сумма долга достигает, также по неофициальной информации, 40 миллионов долларов:

Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины

Сьогодні харківське управління виконавчої служби проводить через суд рішення про спеціальну конфіскацію усіх майнових прав футбольного клубу «Металіст»- він повертається в дохід держави. Далі виконавчі органи країни приймуть рішення про його використання, можливе передача управління муніципальним, можливо конкурс для інвесторів

Также в Харькове генпрокурор сделал заявление относительно еще одного скандального расследования. В июле 2017 СБУ начало расследование по факту хищения средств в особо крупных размерах во время строительства объекта ускорения нейтронов на базе ХФТИ. По мнению следователей, злоумышленники действовали по предварительному сговору. Деньги выводились на счета компаний с признаками фиктивности. Сейчас идет процедура юридического установления этих фирм и фиктивных подрядчиков – рассказал Луценко. Напомню, 23 марта 2016 года в Харьковском физико-техническом институте состоялся тестовый запуск построенной при поддержке США ядерной установки. Инвестиции США в проект достигли 85 миллионов долларов:

Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины

Зараз Слідство вважає, що близько 10 мільйонів доларів були виведені через фіктивні компанії. Як тільки закінчаться судові процеси, які мають встановити юридично факт фіктивності певних компаній, ми зможемо пред’явити обвинувачення тим особам, які підписували відповідні бухгалтерські документи, а також спонукали бухгалтерів до певних дій.

Первый этап расследования завершен. Выемку документов следователи уже осуществили. В ближайшее время Юрий Луценко пообещал сообщить о конкретных потенциальных подозреваемым по делу ХФТИ.