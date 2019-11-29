Закон о новой шкале воинских званий в ВСУ подписал Зеленский

29 ноября 2019 г. 14:54
Источник: Интерфакс-Украина
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вносящий изменения в уставы Вооруженных сил и ряд законов, регулирующих порядок выполнения воинского долга гражданами.

"29.11.2019. Возвращено с подписью от президента", - говорится на сайте парламента в карте законопроекта №0906 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)".

Как сообщалось, Верховная Рада 17 октября ввела новую шкалу воинских званий для сержантского и старшинского состава ВСУ.

Согласно принятому закону, в ВСУ отменяются воинские звания "прапорщик, старший прапорщик" (мичман, старший мичман) и вводятся новые звания "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант" (корабельные – "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина"). Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший составы.

Закон вносит изменения в уставы Вооруженных сил Украины и законы "О воинской обязанности и военной службе", "О военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины".

В пояснительной записке указано, что принятие данного закона позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке "NATO Code" согласно STNAG 2116.

Также закон повысит роль сержантского и старшинского состава ВСУ в обучении и воспитании подчиненного личного состава и в подготовке, и выполнении ими задач по назначению, создаст дополнительные мотивационные факторы по прохождению гражданами Украины военной службы по контракту и будет способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу по образцу армии западноевропейского образца.

 

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