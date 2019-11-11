Зеленский назначил нового главу Кировоградской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового председателя Кировоградской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №836/2019 о назначении главы Кировоградской области опубликован на сайте Президента.

Эту должность занял Андрей Балонь.

Указ Зеленский подписал 8 ноября.

Андрей Балонь с 2003 до 2015 года работал в органах внутренних дел, пройдя путь от простого следователя до начальника Управления МВД в Полтавской области.

С мая 2017 года по август 2019 года - заместитель главы Херсонской областной администрации.

Напомним, что предыдущий губернатор Кировоградщины Сергей Кузьменко был уволен в июне 2019 года, и до 8 ноября администрацией руководили два временных председателя.