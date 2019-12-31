Зеленский поздравил Путина с Новым годом

31 декабря 2019 г. 20:20
Источник: Корреспондент.net
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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обменялись поздравлениями и обсудили последние достижения.

Об этом во вторник, 31 декабря, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что главы государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое произошло 29 декабря.

Кроме того, стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне.

Зеленский и Путин во время разговора также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине.

Также стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, произошел обмен пленными между Киевом и "Д/ЛНР".

Освободили 81 человека, 76 из которых вернулись в Украину. 

Киев передал сепаратистам 124 человека, около 50 человек возвращаться в ОРДЛО отказались.

 

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