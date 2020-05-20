Зеленский утверждает, что Украина сможет за месяц выйти из всех этапов коронавируса

20 мая 2020 г. 13:51
Источник: РБК-Украина
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет за месяц выйти из всех этапов коронавируса. Как он отметил, можно увидеть, что делает правительство для борьбы с COVID-19. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Впрочем, президент считает, что это возможно при условии отсутствия второй волны заболевания.

"Я думаю, что через месяц все успокоится, я думаю, что за месяц мы сможем выйти из всех этапов коронавируса, если не будет второй волны, потому что первую волну мы прошли. Не хочется, чтобы была вторая волна. Это уже не зависит от государства, немного от местных властей, чтобы они были спокойнее и чтобы люди помнили, что (распространение, - ред.) инфекции не закончилось", - заявил Зеленский.


 

 

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