Зеленский уволил руководство Госуправделами

Президент Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами и его заместителя Евгения Сарнацкого. Об этом говорится в указах президента.

Добавим, что они покинули свою должность по собственному желанию. В указах президента говорится: "Уволить Куцика Ивана Марковича с должности руководителя Государственного управления делами в соответствии с поданным им заявлением" и "Уволить Сарнацкого Евгения Владимировича с должности заместителя руководителя Государственного управления делами в соответствии с поданным им заявлением".

В то же время Зеленский назначил заместителя руководителя управления Сергея Борзова временно исполняющим обязанности руководителя Государственного управления делами.

Напомним, ранее Зеленский отстранил Сергея Дмитрука от должности председателя Коростенской районной государственной администрации Житомирской области.

Также он подписал указ об увольнении Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ №341/2019 был обнародован 31 мая.