Зеленский уволил Трофимова с должности первого заместителя главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Сергея Трофимова с должности первого заместителя главы Офиса президента.

Об этом говорится в указе №482 / 2020 на сайте Офиса президента.

"Освободить Трофимова Сергея Владимировича с должности Первого заместителя Руководителя Офиса Президента Украины согласно поданному им заявлению", - говорится в Указе.

В то же время Владимир Зеленский назначил Трофимова своим внештатным советником.

"Назначить Трофимова Сергея Владимировича Советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в Указе 483/2020.

Напомним, что Сергей Трофимов в Офисе президента был ответственным за работу с регионами. На совещаниях в ОПГ, на которых разбирали неутешительные результаты "Слуги народа" на местных выборах, Трофимова не было. Об этом сообщала шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

Вместо Трофимова всю информацию о губернаторов фиксировал Кирилл Тимошенко.

Сергей Трофимов к работе в Офисе президента работал в студии "Квартал 95". С 2007 года был исполнительным директором этой студии. Указом Президента Украины 21 мая 2019 назначен Первым заместителем Главы Администрации Президента Украины.

Указом Президента Украины 25 июня 2019 он был назначен Первым заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.