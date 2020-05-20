Зеленский заявил, что ему не хватит одной каденции для выполнения предвыборных обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех обещаний. Речь идет о предвыборных обещаниях. Об этом он сказал на пресс-конференции в ответ на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины.

В частности, Зеленский ответил на вопрос, достаточно ли ему одного президентского срока для того, чтобы выполнить все обещания, которые он дал украинскому народу.

"Я не знаю ... Искренне, одной (каденции, - ред.) не хватит", - отметил президент.