Зеленский заявил, что ему не хватит одной каденции для выполнения предвыборных обещаний

20 мая 2020 г. 12:33
Источник: РБК-Украина
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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех обещаний. Речь идет о предвыборных обещаниях. Об этом он сказал на пресс-конференции в ответ на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины.

В частности, Зеленский ответил на вопрос, достаточно ли ему одного президентского срока для того, чтобы выполнить все обещания, которые он дал украинскому народу.

"Я не знаю ... Искренне, одной (каденции, - ред.) не хватит", - отметил президент.

 

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