Авария на проспекте Людвига Свободы. Пострадала женщина

15 января 2019 г. 18:56
Автор: Светлана Еченина
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Проспект Людвига Свободы. Сегодня утром здесь произошло дорожно-транспортное происшествие, которое напугало абсолютно всех, кто оказался поблизости в тот момент.

Людмила уже была на работе, когда подошла к окну и увидела на проезжей части женщину, которая лежала и не двигалась

Людмила, свидетель

Машина стояла, женщина лежала. Я смотрю, что возле нее люди, и она так не шевелилась, они там что-то ее гладили, но они ее не трогали, потому что не понятно, мало ли как там. Потом смотрю - скорая подъехала, забрали

ДТП произошло сегодня около девяти часов утра. По предварительной информации правоохранителей, водитель автомобиля "Toyota" совершил наезд на пешехода-женщину. Пострадавшую медики госпитализировали в больницу.

Единственный разговор, мы слышали, что, ну, виноват пешеход, а машина ехала на свой свет

Неподалік від місця ДТП - зупинка громадського транспорта. Місцеві мешканці кажуть, сніг зранку тут хоч якось притоптаний, а ось далі дорога була геть нерозчищеною, у тому числі і пішохідний  перехід. Саме тому, припускають люди, потерпіла вирішила перейти дорогу саме тут, щоб не перелазити через кучугури

Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

 

Видео: 

Авария на проспекте Людвига Свободы. Пострадала женщина -15.01.2019

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