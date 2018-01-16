Авария с участием "скорой". Подробности

2 часа дня, Слободской район Харькова, перекресток улиц Киргизской и проспекта Ландау. В нескольких метрах от пешеходного переход, за ограждением разбросаны осколки, разбитый микроавтобус скорой и наполовину сплющенный ВАЗ двенадцатой модели. На месте работает полиция. По предварительной информации Peugout скорой двигался Киргизской, а выезжая на Льва Ландау столкнулся на перекрестке с движущимся в направлении Героев Сталинграда ВАЗом.

Елена, продавец

Был сумасшедший удар и всё. И потом я уже когда увидела дым шел и везде лежали, я не знаю, от машин вот эти осколки. Скорая подъехало еще. Еще вызвали скорую и увезли. Еще пожарные приезжали, потому что не могли открыть двери. Двери заклинило в машине. Пожарная приехала открывали двери и погрузили на носилки человека и увезли.

В результате аварии серьезно пострадал водитель легковушки. От удара мужчина влетел головой в лобовое стекло и порезал лицо. Также, бригада фельдшеров, что вскоре приехала и госпитализировала его обратила внимание еще на повреждение ноги, тазобедренного сустава и шейного позвонка. Произошло ДТП где-то без четверти два - рассказывает продавец одного из магазинов на остановке неподалеку.

Юрий Подзолков, и.о. заместителя директора по техническим вопросам "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Водитель ехал на зеленый свет, пересекал дорогу. Водитель легкового автомобиля двигался по Ландау и не пропустил машину скорой помощи, которая ехала со звуковой сиреной и маячками - световой сигнализацией. 00,57

Впрочем, был ли на самом деле звуковой сигнал, кто кого не пропустил и теперь должен нести ответственность выяснять будут уже следователи. И скорее всего после проведения ряда экспертиз и работы со свидетелями.