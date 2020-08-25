Более сотни нарушений на дорогах Харьковской области зафиксировали патрульные за выходные

Женщина выбежала на шоссе и попала прямо под колеса автомобиля. Авария произошла на окружной дороге, между Салтовским шоссе и 602 микрорайоном. Пострадавшую доставили в больницу.

Еще одна авария сегодня произошла в селе Крысино Богодуховского района. Водитель "Москвича" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Фольксвагеном". В результате столкновения водителя иномарки доставили в больницу, а водителю “Москвича” медики помочь уже не успели - от полученных травм он погиб на месте.

19-летний автомобилист сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. От полученных травм мужчина погиб мгновенно.

Эта авария произошла накануне, в понедельник. Погибшему был 51 год. Местные вспоминают: пришли на работу и уже увидели полицию, «скорую» и толпу, которая собралась вокруг места аварии. В момент ДТП светофоры на этом перекрестке еще не включили.

Надежда, уборщица

Полиция, «скорые», труп на земле, накрытый пленкой. Пока криминалисты, пока это, всё службы приехали, ну, в течении 1,5 - 2-х часов…

Виктор, автомастер

Поліція була, стояла, аварійка стояла, но я туда не подходил - я этим не интересуюсь.

В тот же день в Песочине на Полтавском шоссе столкнулись сразу четыре машины: “Шкода”, “Ниссан”, “Мерседес-Бенц” и “Дэу Ланос”.

По официальной информации, водитель Ниссана был пьян и не остановился на красный сигнал светофора и въехал в “Ланос”. От удара машины отбросило на соседние транспортные средства.

На улице Сумской - еще одно ДТП с участием нетрезвого водителя, который управляя автомобилем Дэу Ланос, врезался в Волгу. Однако пройти тест на алкоголь он отказался. На нарушителя были составлены протоколы, а машину отправили на штрафплощадку

Дмитрий Гайдук, нач. пресс-службы УПП Харьковской области

Загалом поліцейські опрацювали 1882 виклики на спецлінію 102. Виїхали на 101 дорожньо-транспортну пригоду, з яких 12 - з травмованими. Також склали 1009 постанов за порушення правил дорожнього руху і виявили 52 водія у стані спяніння.

В социальных сетях пользователи даже шутят, что животные сейчас лучше знают правила дорожного движения. На одном из видео видно, как кот переходит дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора, а вот велосипедист едет на красный свет.