Братьям-«закладчикам» грозит 10 лет тюрьмы с конфискацией

05 июня 2019 г. 9:50
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Прокуратура утвердила подозрение двум харьковчанам - 28 и 38 лет - по факту незаконного изготовления и сбыта психотропных веществ, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, речь идет о двух братьях, которые наладили производство и сбыт наркотиков через так называемые «закладки» на территории города. Установлено, что злоумышленники незаконно изготовляли амфетамин, а деньги получали на банковский электронный кошелек. За 6 граммов наркотика в среднем брали по 500 гривен.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела.

 Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По требованию прокуратуры подозреваемые находятся под стражей.

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