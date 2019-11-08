Чиновника Харьковского горсовета облили зеленкой после суда о переименовании проспекта

На заместителя директора Юридического департамента Харьковского горсовета Константина Прокопьева сегодня, 8 ноября, напали неизвестные и облили его зеленкой.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Инцидент произошел после завершения рассмотрения апелляции по скандальному делу о переименовании проспекта Петра Григоренко, в ходе которого Константин Прокопьев являлся представителем горсовета.

По словам Константина Прокопьева, трое неизвестных напали на него сзади и облили лицо зеленкой, которая попала ему в глаз. При этом он успел сфотографировать одного из нападавших.

Пострадавшего доставили на обследование в Городскую клиническую больницу №14 им. проф. Л. Гиршмана.

Полиция отреагировала на инцидент.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

А пострадавшего в результате происшествия 56-летнего мужчину, получившего ожог глаз, после оказания ему медицинской помощи в больнице отпустили домой.

Сейчас он находится в Киевском отделе полиции и дает показания, добавили в полиции.