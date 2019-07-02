 

Чиновников завода имени Малышева разоблачили на взятках - СБУ

02 июля 2019 г. 11:34
265 просмотров

Сотрудники СБУ разоблачили в Харькове на систематических взятках начальника отдела завода имени Малышева и его подчиненного. 

Об этом сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на странице в Facebook.

Так,  оперативники установили, что начальник одного из отделов и инспектор отдела организовали противоправный механизм вымогания и получения денег от предпринимателей за предоставление им в аренду помещений оборонного завода для ведения бизнеса. За аренду трех помещений складского и бытового назначения должностные лица требовали ежеквартально платить им взятку, за что существенно снижали коммерсантам официальную сумму аренды.

Сотрудники СБУ задержали должностных лиц оборонного предприятия в рабочих кабинетах после получения очередного транша за следующие три месяца. У каждого из фигурантов дела обнаружена и изъята часть неправомерно полученных средств.

Решается вопрос о сообщение должностным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению взяточников проводилась совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

 

Видео: 

У Харкові СБУ викрила на хабарі посадовців державного оборонного підприємства

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.