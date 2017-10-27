Членам группировки, которая занималась похищениями и вымогательством, огласили подозрение

Полиция! Полиция, на пол все! На пол все, бл...! На пол я сказал, бл...!

На этих кадрах бойцы спецподразделения "КОРД" задерживают одного из подозреваемых, который входил в состав группировки, которая занималась похищением людей и заставляла их переписывать имущество или платить выкуп за освобождение. В ходе обыска квартиры, правоохранители находят мобильное устройство, из которого в последствии изымают видеозапись процесса пыток одной из пострадавших.

Не надо, пожалуйста, я вас очень прошу. -Ток, может, через пятки? -Нет, не надо. Я достану деньги, я честно...

Как сообщили в главном управлении национальной полиции в Харьковской области, на счету этой банды четыре эпизода похищения людей, четыре эпизода вымогательства, одно убийство, и целая серия пыток. Сейчас, говорит заместитель начальника главного управления национальной полиции в Харьковской области Вячеслав Давиденко, всех подозреваемых задержали и сообщили о подозрении в совершении ряда тяжких уголовных преступлений - создание преступной группы, незаконное лишение свободы или похищение человека, вымогательство, нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Вячеслав Давиденко, зам. нач. ГУ НП в Харьковской обл.

Членам злочинної організації повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Также, добавляют в полиции, при обыске в квартирах всех фигурантов банды, было изъято оружие, гранаты, автомобили с иностранной регистрацией, удостоверения, похожие на удостоверение правоохранителей, литература о жизни криминального мира девяностых годов и долговые расписки.