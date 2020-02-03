ЧП на Гольдберговской: под колесами автомобиля погибла пожилая женщина

Около семи часов вечера. Улица Гольдберговская. Недалеко от пешеходного перехода под колесами автомобиля тело пожилой женщины.

Вера, продавец:

Сбили бабушку, она шла вот отсюда переходила дорогу. Парень, я не знаю, парень позвонил в скорую, в милицию, приехала скорая очень быстро.

Сергей живет в доме напротив. Рассказывает, как раз вышел выгуливать свою собаку и увидел ужасную картину - на проезжей части лежало тело бабушки, на месте работали правоохранители и медики.

Сергей, местный житель:

Я не стал подходить даже рассматривать. Я спросил продавцов, они мне сказали, что женщину сбили насмерть. Я с одним человеком вчера обсуждал - я не знал даже, что здесь пешеходный переход, а ее могло отбросить. То есть, где она переходила трудно сказать.

По предварительной информации, 70-летняя женщина переходила дорогу, не дойдя до пешеходного перехода, когда ее сбил Дэу Ланос, за рулем которого был 31-летний мужчина. От полученных травм бабушка скончалась на месте. Сейчас следователям решается вопрос касательно открытия уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Всего за эти выходные, патрульные отработали 1 тысячу 142 вызова. Из них 49 раз оформляли ДТП, 6 из них - с пострадавшими, рассказывает инспектор управления патрульной полиции Дмитрий Гайдук. И снова зафиксировали несколько так называемых антирекордов с управлением «под мухой».

Дмитрий Гайдук, инспектор УПП в Харьк.области:

Також було складено 23 адмінпротоколи за керування транспортним засобом у алкогольному сп’янінні, зокрема, було зафіксовано перевищення встановленої допустимої норми алкоголю в крові в 11 разів. А саме - 2 цілих 32 сотих проміле.

В дальнейшем данные материалы будут переданы в суд, где на основе протокола показаний «драгера» суд вынесет свое решение по водителю.