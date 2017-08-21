Директор одного из харьковских заводов заплатил за фейковую прочистку канализации 23 млн гривен

Харьковская местная прокуратура №3 направила в Орджоникидзевский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении директора одного из харьковских предприятий по факту растраты имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, досудебным расследованием установлено, что 43-летний бывший генеральный директор завода по производству гусеничных и колесных сельскохозяйственных тракторов в 2015 году от имени предприятия заключил договор подряда на прочистку канализации и приемных коллекторов завода.

"В дальнейшем руководитель, зная, что никакие работы по договору не выполнялись, злоупотребляя своим служебным положением, подписал акт приема-передачи выполненных работ и оплатил подрядчику за якобы прочищенные коммуникации более 23 млн. грн.", - пояснил Р. Скуратович.



Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

