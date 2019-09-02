Досудебное расследование касательно избиения пассажиров метро полицейскими окончено. Новые детали с камер видеонаблюдения

Прокуратура Харьковской области завершила досудебное расследование касательно патрульных отдела полиции в метрополитене, которых подозревают в систематических издевательствах над людьми и взяточничестве. В настоящее время установлено пятеро подозреваемых - начальник сектора, его заместитель и трое сотрудников подразделения. Их удалось разоблачить благодаря записям видеокамер, которые летом прошлого года из-за жалоб людей установили на станции метро «Южный вокзал». По словам пресс-секретаря прокурора Виты Дубовик, при просмотре этих материалов следствие вышло на новые детали.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области:

І якщо від початку були статті перебільшення службових повноважень - насильство і отримання неправомірної вигоди, то потім з’явилося ще крадіжки, тому що під час перегляду відео побачили, що під час «пресінгу» правоохоронці просто забирали гроші, які було видно в сумці, у кармані - вони їх просто крали.

Так, во время обыска личных вещей, у одной женщины они похитили 200 фунтов стерлингов, а у другой - 3 тысячи российских рублей. Кроме этого, они пытались замаскировать свои действия, внося в протоколы ложные сведения о доставленных лицах. Сейчас только один из 5-ти подозреваемых находится под стражей.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области:

Червонозаводський районний суд Харкова чотирьом обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості застави, по 5-му - він визначився як цілодобовий домашній арешт, оскільки у чоловіка неповнолітні діти і дуже багато таких пом’якшувальних обставин, на які суд зважив, однак Апеляційний суд Харківської області вирішив інакше і пом’якшив їм запобіжні заходи вже обрані.

Вита Дубовик говорит: Харьковский апелляционный суд трех из них отпустил под залог в размере от ста шести до ста сорока одной тысячи гривен. Еще одного освободили под личное обязательство. Сейчас материалы уголовного производства открыты для ознакомления сторон.