Драка. Стрельба. Взрыв. Подробности разборок на Павловом поле

Сегодня днем ​​на Павловом поле развернулись настоящие боевые действия. Сначала в социальных сетях появилась информация о том, что прямо у забора детского дома случилась драка. Было слышны выстрелы и даже взрывы. Драка попала в объектив камеры видеонаблюдения. Заметно, как сначала сошлись 10 человек. Затем прибежали еще 11. Если на камере видеонаблюдения правильно выставлено время, то начались эти беспорядки в 13:20. Вскоре у одной из трех припаркованных рядом машин произошел взрыв и пошел черный дым. А драчуны стали разбегаться.

Алла, местная жительница:

Слышу какой-то грохот такой сильный как взрыв. Муж говорит - это у нас наверное с душа железо сняло. Я вышла - все на месте, не, говорю - это наверное выстрел или взрыв.

Анатолий, местный житель:

Ну там взрыв, не как хлопушка - как взрывпакет. А потом такое было как мелкие петарды тух-тух-тух вот так вот несколько штук и все.

В полицию звонок от местной жительницы поступил в 13:30. Она сообщила, что несколько минут назад раздались выстрелы и взрыв. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления, также были задействованы сотрудники криминалистической лаборатории и кинологи.

Сергей Чиж, начальник следственного управления:

Було встановлено, що відбувся конфлікт між невідомими особами, в ході якого була задіяна граната, а також стрілянина за допомогою пістолетів більше всього травматичної дії.

Эксперты, прибывшие на место разборок, провели сбор вещественных доказательств. По информации Сергея Чижа установлены автомобили определенных марок, на которых участники конфликта покинули место разборок. Веедена специальная полицейская операция "Сирена". Открыто криминальное производство на статье "хулиганство", санкциии которой предусматривают от трех до семи лет лишения свободы. Впрочем, пока никто не задержан. И информации о пострадавших не поступало.