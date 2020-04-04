Один погибший, двое пострадавших: ДТП в Змиевском районе

04 апреля 2020 г. 18:47
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Сегодня в 15:15 на трассе Харьков-Лозовая в районе Мерефы столкнулись автомобили Москвич ИЖ 2125 (водителю 44 года) и Skoda Octavia (водителю 56 лет).

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, женщина-пассажир автомобиля ИЖ погибла на месте, нескольких пострадавших с травмами забирала «скорая».

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, смертельные травмы в результате столкновения получила 39-летняя пассажирка Москвича. Оба водителя были доставлены в больницу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

 

 

 

 

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