Два человека погибли в ДТП с участием мотоцикла в Змиеве

08 августа 2018 г. 16:22
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Сегодня в 10-00 на трассе в районе Змиева столкнулись автомобиль Fiat и мотоцикл Agusta - водитель мотоцикла и его пассажир погибли. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, за рулем авто был 52-летний мужчина, житель Запорожья. Мотоциклом управлял 23-летний мужчина, его пассажиру - 34 года (оба жители Змиева). От полученных в ДТП травм пассажир мотоцикла погиб на месте, мужчина, управлявший мотоциклом, скончался в больнице. 

Информация внесена в ЕРДР по ч.3 ст.286 УК Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются. 

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