Два человека погибли в ДТП с участием мотоцикла в Змиеве

Сегодня в 10-00 на трассе в районе Змиева столкнулись автомобиль Fiat и мотоцикл Agusta - водитель мотоцикла и его пассажир погибли.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, за рулем авто был 52-летний мужчина, житель Запорожья. Мотоциклом управлял 23-летний мужчина, его пассажиру - 34 года (оба жители Змиева). От полученных в ДТП травм пассажир мотоцикла погиб на месте, мужчина, управлявший мотоциклом, скончался в больнице.

Информация внесена в ЕРДР по ч.3 ст.286 УК Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются.