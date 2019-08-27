Движение по рухнувшему мосту должны были ограничить год назад? Проверка выявила дефекты

Дивіться, яка тріщина, це вже конструкція, яка ну, значно меншу нагрузку може нести, ну, тріщина в опорі. Це ж несуча конструкція. Друга опора - така ж сама картина.

Виктор Богомолов демонстрирует один из дефектов, которые были выявлены еще год назад при проверке состояния моста на окружной дороге.

Тот факт, что мост, десятиметровая часть которого в выходные рухнула, требует ремонта, специалисты ХНАДУ отметили еще в прошлом году - когда проводили его обследование. Тогда, по словам проректора Виктора Богомолова, в отчете перечисленные дефекты едва удалось поместить на четыре страницы.

В рекомендациях отметили, что в случае, если дефекты не будут ликвидированы, гарантировать безопасную работу сооружения они не могут.

Виктор Богомолов, проректор по научной работе ХНАДУ

Мы дали согласие на ограниченную эксплуатацию и в случае, если будут устранены дефекты. К сожалению, дефекты не устранены. Во всяком случае, у нас нет информации о том, что эти дефекты были устранены.

Мост оценили как ограниченно работоспособное, это четвертое состояние из пяти. По стандарту такие сооружения должны капитально ремонтировать.

Для этого ограничивают движение транспорта по весу, скоростью и габаритами, рассказывает Виталий Кожушко. И целый год мост с многочисленными дефектами функционировал без каких-либо ограничений, разрушаясь все больше, и это счастье, говорит профессор, никто не пострадал.

Виталий Кожушко, зав. кафедры мостов, конструкций и строительной механики ХНАДУ

Трещину в камне опоры рухнувшей плохой бетон, арматура уже наружу корродирует, на ней не правильно установлены опорные части, они наклонились в ту сторону, куда и упали. Это так нам дают информацию, как раз в этом месте затормозила фура. И то - передала ударную нагрузку, и получилось такое. Но оно же могло быть и на среднем пролете и рухнуло это бы на железнодорожные пути.

А вот заместитель начальника Службы автомобильных дорог Сергей Пляка говорит, что в заключении проверки моста, который осуществляла кафедра искусственных сооружений ХНАДУ значилось, что мост является пригодным для использования. Хотя при этом также были указаны недостатки в тротуарных и пешеходных дорожках на нем и подмывание воды.

Однако, несмотря на это, говорит Пляка, состояние путепровода значилось как работоспособное. И те нагрузки, под которые он строился - он выдерживает.

Сергей Пляка, заместитель начальника по развитию дорог САД в Харьковской области

По результатам которого определено, что грузоподъемность достаточна для пропуска двух колонн расчетных нагрузок н-30, н-40, а-11 и автомобилей типа КрАЗ, а также одиночных нагрузок по схеме нк-80, нагрузка н-30, н-40, а-11 соответствует действующим правилам дорожного движения, запрещающим движение более 40 тонн.

По словам Сергея Пляки, хотя несущие конструкции с момента строительства не ремонтировались, их состояние удовлетворительное, а балки среднего пролета даже в идеальном состоянии.

Сейчас предварительно, как причину разрушения САД рассматривает экстренное торможение перегруженной фуры, проезжавшей мостом. Мост не выдержал перегрузки, что привело в дальнейшем к разрушению ригеля пролетной опоры.

В данный момент, говорит Пляка, эксперты изучают тормозной путь фуры, анализируют записи камер наблюдения. Движение на трассе в районе моста и села Песочин перекрыт, весь транспорт переправлен в объезд по трассе Киев - Харьков - Довжанский, а на участке под разрушенным мостом движение поездов замедлилось

Сергей Пляка, заместитель начальника по развитию дорог САД в Харьковской области

Явний свіжий облом рігеля, тобто це обрізало рігель, обрізало конструкцію. На розрізі конструкції. На розріз конструкції явно видно сліди арматуру тобто видно це, ну сірого, білого кольору, тобто це свіжий розлом - розломило, розрізало. Динамічний удар був потужний, чому у нас і припущення йдуть такі, що це був набагато понаднормативний вес.

Анатолий Лозицкий, научный сотрудник кафедры мостов, реконструкции и строительной механики ХНАДУ

Подобные обвалы, когда рвется вдоль ригель, как мы его правильно называем «насадка» - это не часто встречается, и вообще я за свои 40 лет не видел такого.

Зато в службе автомобильных дорог говорят: на выполнение текущих ремонтов этого моста в этом году было выделено .... аж около 80 000 гривен.

Сейчас, говорит Сергей Пляка, они ждут окончательный вывод специалистов о причинах разрушения моста. Восстановить его и восстановить движение автомобилей предварительно планируют до конца года.

А пока полиция расследует дело о служебной халатности и о нарушении правил безопасного использования мостов. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы и три года лишения права занимать определенные должности.