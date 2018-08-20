Двухлетняя девочка осталась без отца. За спокойствие харьковчан отдал жизнь двадцатидевятилетний инспектор патрульной полиции.

Два огнестрельных ранения, несовместимые с жизнью оборвали жизнь 29-летнего инспектора Управления патрульной полиции Дмитрия Кириенко. Полицейский героически погиб при исполнении своих служебных обязанностей.

Размик Оганисян, и.о. начальника УПП м. Харькова

Дуже тяжко говорити, але учора приблизно о другій годині обірвалося життя нашого колеги Кирієнко Дмитра Олександровича 31.01.1989 року нарождення. Народився він на Донеччині в місті Добропілля.

Неизвестный с оружием, пытаясь проникнуть в помещение городского совета, открыл огонь и тяжело ранил охранника. На место происшествия прибыли 2 экипажа патрульной полиции, среди полицейских был и Дмитрий Кириенко. Патрульные пытались начать переговоры со злоумышленником, однако тот в ответ начал стрелять.

Размик Оганисян, и.о. начальника УПП м. Харькова

28.09.2015 року він став інспектором управління патрульної поліції в Харківській області та присягнув вірно служити українському народові, як показали вчорашні події - він це робив вірно і чітко розумів усю небезпеку, чітко розумів, що може віддати своє життя за те щоби інші особи і громадяни міста Харкова були в безпеці.

Дмитрий Кириенко имел три высших образования, говорят в полиции, окончил университет гражданской защиты Украины, университет имени Каразина и университет внутренних дел.

Размик Оганисян, и.о. начальника УПП м. Харькова

Він тимчасово виконував обов’язки заступника командира роти номер 2, батальйону номер 4, тобто фактично вже перебував на посаді керівника. Близько 30 осіб у нього були в підпорядкуванні. Це була дуже відважна людина.

Родственникам погибшего государством будет выплачено более миллиона гривен, что предусмотрено в случае гибели полицейского на боевом посту. Но никакие выплаты и льготы не вернут мужа - жене и отца - маленькой двухлетней девочке. Харьковчане призывают всех неравнодушных помочь семье погибшего, реквизиты можно найти в социальных сетях.