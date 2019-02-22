Эпичное ДТП: два трамвая столкнулись на повороте (видео)

В соцсетях опубликовали видео аварии уличных поездов. И подписали его - "Эпичное ДТП двух трамваев".

По данным очевидцев, авария произошла на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Героев Труда. На опубликованных кадрах видно, что один из трамваев поворачивал направо, второй - налево. По словам очевидцев, водители трамваев попросту не заметили друг друга и уже практически у остановки столкнулись.

В то же время в пресс-службе патрульной полиции сообщили, что по предварительной информации в патрульную полицию по данному ДТП никто не обращался.