Эпичное ДТП: два трамвая столкнулись на повороте (видео)

22 февраля 2019 г. 17:11
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В соцсетях опубликовали видео аварии уличных поездов. И подписали его - "Эпичное  ДТП  двух трамваев".

По данным очевидцев, авария произошла на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Героев Труда. На опубликованных кадрах видно, что один из трамваев поворачивал направо, второй - налево.  По словам очевидцев, водители трамваев попросту не заметили друг друга и уже практически у остановки столкнулись.

В то же время в пресс-службе патрульной полиции сообщили, что по предварительной информации в патрульную полицию по данному ДТП никто не обращался. 

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