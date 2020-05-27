Харьковчанка организовала продажу наркотиков через собственный интернет-магазин

В Харькове полицейские пресекли деятельность Интернет-магазина по продаже наркотических средств. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, организовала преступный бизнес 23-летняя харьковчанка. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, которым осуществлялась реализация наркотиков и источники поступления их к девушке.

По данному факту следователями Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские провели санкционированные обыски транспортного средства и места жительства злоумышленницы, где обнаружили и изъяли пакеты с наркотическими и психотропными веществами. Количество и вес устанавливаются. Изъятые вещества направлены на экспертное исследование.

В настоящее время решается вопрос об избрании девушке меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщения о подозрении в совершении преступления. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.