Харьковский чиновник украл более 2,5 миллионов бюджетных средств

31-летний директор коммунального предприятия нанес материальный ущерб Харьковскому городскому совету в сумме свыше 2 миллионов 600 тыс. гривен. Как сообщили в ГУ Нацполиции, в ходе досудебного расследования установлено множество фактов, подтверждающих преступную деятельность чиновника.

Установлено, что директор КП в течение 2017-2018 годов по предварительному сговору с должностными лицами строительной компании и другими неустановленными лицами использовал свое служебное положение с целью получения неправомерной выгоды в виде безосновательного получения бюджетных средств на выплату заработной платы.