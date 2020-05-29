Харьковский чиновник украл более 2,5 миллионов бюджетных средств

31-летний директор коммунального предприятия нанес материальный ущерб Харьковскому городскому совету в сумме свыше 2 миллионов 600 тыс. гривен. Как сообщили в ГУ Нацполиции, в ходе досудебного расследования установлено множество фактов, подтверждающих преступную деятельность чиновника.
Установлено, что директор КП в течение 2017-2018 годов по предварительному сговору с должностными лицами строительной компании и другими неустановленными лицами использовал свое служебное положение с целью получения неправомерной выгоды в виде безосновательного получения бюджетных средств на выплату заработной платы.
Ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.