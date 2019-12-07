Хотел сократить путь: на пруду в Харьковской области мужчина провалился под лед и утонул

В Балаклейском районе водолазы спасательной службы достали из-подо льда водоема тело погибшего местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 6 декабря в Службу спасения поступила информация о несчастном случае на местном пруду в селе Поповка.

По предварительным данным, местный житель, направляясь из села Успеновка в село Поповка, хотел сократить себе путь и пошел напрямик через водоем, покрытой льдом толщиной не более 5 см. Примерно на середине пруда, метров за 30 от берега, лед не выдержал, мужчина провалился под лед и утонул. Чрезвычайное происшествие произошло около 10:00 на глазах у арендатора пруда, который и сообщил о нем.

В 13:30 на место вызова прибыло подразделение водолазной службы ГСЧС. Водолазы-спасатели нашли и подняли тело погибшего на поверхность и передали правоохранителям для проведения следственных действий.

Как выяснилось, погибшим оказался 56-летний мужчина, который вел антисоциальный качество жизни и злоупотреблял спиртными напитками.