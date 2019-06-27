Иностранец сбил женщину на "зебре" и сбежал из Украины

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, иностранец, который в центре города сбил на пешеходном переходе женщину, покинул территорию Украины.

Утановлено, что 22 июня на пешеходном переходе у выхода со станции метро Архитектора Бекетова 24-летний водитель автомобиля «Volkswagen» сбил женщину, которая переходила дорогу в соответствии с правилами дорожного движения. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения.

Следователями следственного управления Харьковской области проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Сообщение о подозрении в совершении преступления подписано прокурором и вручено послу Королевства Марокко. Ходатайство о задержании для рассмотрения избрании меры пресечения в виде содержания под стражей согласовано прокурором, будет рассмотрено судом.

В ближайшие дни подозреваемого объявят в международный розыск.

Напомним, санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.