Иностранец, в которого стреляли в Киеве, оказался главой наркокартеля

Вчера вечером в Киеве на Новопечерских Липках неизвестные совершили покушение на гражданина Черногории и лидера наркокартеля. Уже сегодня четырех иностранных киллеров работники Нацполиции задержали в Одессе, сообщает пресс-служба ведомства.

"После установления личности потерпевшего сразу стали понятны мотивы совершения этого преступления. Потерпевшим оказался гражданин Черногории, который находится в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители Департамента стратегических расследований Нацполиции оперативно установили лиц, причастных к покушению — это граждане Черногории, Македонии и Сербии. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство.

"Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможен передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, которые контролируют наркотрафик", - сообщил Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он рассказал, что мужчины прибыли в Украину еще в начале мая, где занялись подготовкой к делу: купили оружие, транспорт и следили за жертвой. Фигуранты ожидали потерпевшего возле его дома. После того, как киллеры произвели два выстрела, сели в авто и скрылись. Через несколько сотен метров злоумышленники подожгли машину, чтобы избавиться от улик. В Нацполиции утверждают, что двух мужчин ждали их сообщники.

"Полицейские установили маршрут и автомобиль, на котором они направлялись в сторону Одесской области, чтобы через границу Украины с Молдовой покинуть территорию страны вне таможенного контроля. Понимая, что злоумышленники вооружены, в полицейской операции по задержанию киллеров привлекли спецназовцев КОРД. Утром при въезде в Одессу сотрудники ДВР, уголовного розыска, главного следственного управления, полиции Одесской и КОРД задержали четырех человек. При этом злоумышленники оказали сопротивление и пытались убежать", - отметил Игорь Клименко.

Как стало известно, уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 УК — покушение на убийство.