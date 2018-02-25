Из-за аварии на теплосетях в Харьков вылетели замглавы Минрегиона и первый замглавы ГСЧС

25 февраля 2018 г. 16:18
Источник: Интерфакс-Украина
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Заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк и первый заместитель главы ГСЧС Украины Олег Мельчуцкий вылетели в Харьков для координации работ по ликвидации последствий аварии на системах теплоснабжения, которая произошла в районе медгородка.

Под их руководством будет проведено заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям. Эдуард Кругляк будет координировать технические ремонтные вопрос по восстановлению систем жизнеобеспечения, Олег Мельчуцкий - вопрос оказания необходимой помощи харьковчанам", - написал на своей странице в Фейсбуке вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Он отмечает, что ремонтные работы по восстановлению основной линии теплоснабжения продолжаются в условиях пониженного температурного режима уже два дня.

Из-за того, что регламентные работы не проводились на этих системах с 1973 года, постоянно возникают осложнения, которые требуют дополнительных технических решений", - написал Г.Зубко.

По его словам, медицинские учреждения и детский дом обогреваются воздушными тепловыми пушками. Развернут мобильный пункт обогрева на территории медицинского комплекса по ул. Салтовское Шоссе, 264. Для обогрева жителей микрорайона принято решение развернуть пункты обогрева в спортивных залах школ. Проводится поквартирный обход, температура в квартирах около 15-18 градусов тепла.

 

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