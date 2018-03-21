Из-за сообщения о минировании из суда эвакуировали людей

21 марта 2018 г. 12:35
38 просмотров

20 марта в 15:35 на электронную почту ГУНП в Харьковской области поступило сообщение, что здание Харьковского апелляционного хозяйственного суда заминировали.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

На место происшествия прибыли специалисты СБУ, ЧП, ГСЧС, эксперты-взрывотехники и кинологи.

Специалисты обследовали здание и прилегающую к суду территорию.

Из здания эвакуировали 130 человек, всего обследовали 6000 м2 помещения.

Проверку закончили в 17:00.

Информация не подтвердилась, никаких взрывчатых веществ правоохранители не нашли.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.