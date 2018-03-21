Из-за сообщения о минировании из суда эвакуировали людей

20 марта в 15:35 на электронную почту ГУНП в Харьковской области поступило сообщение, что здание Харьковского апелляционного хозяйственного суда заминировали.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

На место происшествия прибыли специалисты СБУ, ЧП, ГСЧС, эксперты-взрывотехники и кинологи.

Специалисты обследовали здание и прилегающую к суду территорию.

Из здания эвакуировали 130 человек, всего обследовали 6000 м2 помещения.

Проверку закончили в 17:00.

Информация не подтвердилась, никаких взрывчатых веществ правоохранители не нашли.