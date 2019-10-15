Из-за сообщения о взрывчатке из харьковских школ эвакуировали почти 3 тысячи человек

Информация о заминировании пяти учебных заведений в Харькове не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, сегодня днем на электронную почту полиции поступило сообщение о заминировании лицея на улице Велозаводской, двух гимназий на улице Культуры и Космонавтов, а также школ на Целиноградской и Балакирева.

Всего специалисты осмотрели более 20000 кв. метров помещений и почти 11 000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали почти 3000 человек. Никаких взрывчатых веществ не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Немышлянском и Шевченковском отделах полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Злоумышленника, сделавшего ложное сообщение, устанавливают.