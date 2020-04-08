Избиение полицейских: еще одна версия происшествия

В Харькове 6 апреля после ДТП избили руководителя управления угрозыска Евгения Драку и начальника отдела раскрытия преступлений против личности ГУНП в Харьковской области Сергея Новикова. Еще одну версию происшествия рассказал один из сотрудников уголовного розыска Харькова.

"Сергей Новиков выпил на работе и сел за руль. Проехав около ста метров от управы, он черканул чужой автомобиль, за рулем которого сидела девушка. После этого он начал "быковать", размахивать удостоверением и кричать, что девушка не права и должна заплатить за повреждение его машины. Девушка позвонила брату, Саве М., ранее судимому. Тот приехал и привез с собой друзей. Пара друзей была из организации "Мы харьковчане", но это просто совпадение. Коллега Новикова – Евгений Драка, достал ствол и начал им размахивать, пугать приехавших. Брат девушки водителя – Сава М. ударил его в челюсть. Новикова опрокинули и тоже побили. Сейчас Саву и других участников избиения ищут, на их квартирах уже провели обыски. Дело в том, что Харьков всегда считался "ментовским" городом, и это происшествие – нонсенс, чрезвычайное. Кстати, рядом с машинами в момент драки находилось пять оперов угрозыска, подчиненных этих полковников. Но опера в драку не вмешались. Сейчас в отношении них тоже пойдут репрессии, служебное расследование начато. Кстати, Вадим Казарцев по кличке "Князь" сам узнал о происшествии лишь через пару часов, и был очень недоволен. Он не хочет враждовать с полицией, поэтому заявил, что он тут ни причем, прикрывать их не будет. И мол, пусть его бойцы сами выкручиваются из ситуации", - пояснил полицейский.

Харьковская ГО "Мы харьковчане" по словам полицейских, выполняет роль "легальной" группы, представляющей интересы харьковской криминальной бригады "Залютинских", которую возглавляет Вадим Казарцев по кличке "Князь".

Участников избиения полицейских - соучредителя ГО "Мы харьковчане" - Ряднова и еще двоих ее членов - Хализева и Сытника, сейчас разыскивает полиция. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Гражданская организация "Мы харьковчане" ранее засветилась в нескольких сомнительных акциях – пыталась вмешиваться в бизнес-конфликты застройщиков, а один из руководителей организации даже пытался "навести крышу" на харьковских проституток. Также известно, что одному из руководителей организации Вячеславу Ряднову недавно уже дважды неизвестные сжигали автомобиль.