Избиения пенсионера в гериатрическом пансионате: делом занялись прокуроры

11 октября 2018 г. 18:10
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Прокуратура начала уголовное дело по факту возможных издевательств над стариками в гериатрическом пансионате под Харьковом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
 
Так, об избиении и унижении пенсионеров стало известно из социальных сетей. На видео женщина, скорее всего сотрудница пансионата, бьет веником по лицу и телу пожилого мужчину. Кроме того, она унижает его словесно, используя нецензурную брань. 
 
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Производство открыто по статье 126 УК Украины - побои и истязания. 

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