 

Изнасилование несовершеннолетней на ХТЗ: подробности от полиции

12 сентября 2019 г. 10:00
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Как сообщалось, ранее в соцсетях появилась информация об изнасиловании несовершеннолетней девочки в Индустриальном районе.

В полиции прокомментировали происшествие.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в полицию 11 сентября в 18:05. 

На место прибыли правоохранители, которые установили, что 11 сентября около 14:00 12-летняя девочка возвращалась из школы. На улице к ней подошел неизвестный, ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. 

Школьница самостоятельно вернулась домой, после чего ее с травмами и ушибами доставили в больницу.

Сейчас потерпевшая находится в больнице. Состояние ее здоровья стабильное, угрозы жизни нет, с ней работают психологи.

Следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

По делу назначен ряд экспертиз. 

Подозреваемого разыскивают.

 

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