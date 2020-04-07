Как в харьковских школах в условиях карантина раздавали бесплатные маски?

Алексей пришел в школу № 131 за медицинскими масками. Здесь учатся его двое детей и о том, что здесь сегодня раздают маски мужчина узнал через родительский чат. По записи он должен получать их сегодня.

Алексей, отец учеников школы №131

Всего из класса желающих, выразили свое желание 10 лиц, они были записаны в чате. То есть, на родительскую тройку и соответственно на них было заказано. Нас записали, обязательно идет запись пофамильно, соответственно, вот удостоверение, которое говорит, что я родитель этого ребенка

Миллион масок харьковчанам раздадут бесплатно. 750 тысяч - через школы и детские сады. По одной маске на ученика и каждого члена его семьи. 100 тысяч масок - через центры соцзащиты и 150 тысяч для медицинского персонала.

Светлана Колесниченко, замдиректора по хозяйственным работам школы №131

У нас дают разнарядками … Управление образования, и мы, согласно разнарядкам, делаем вот эти вот списки. У нас делаются вы же понимаете, те которые у нас и в школу, и в согласовании с этим мы выдаем. Конечно, дистанцию ​​обязательно. Один здесь ко мне, другой там или там на улице, или при входе

На столе - список учеников. Напротив их фамилий - подпись, удостоверяющая получение маски. Их, говорит женщина, продолжат выдавать и завтра, потому что из-за карантина люди идут неактивно.

А это уже другое учебное заведение - Харьковская гимназия № 116. Отношение к выдаче масок здесь совсем другое.

У учебного заведения собрались родители. Все в масках и в перчатках.

Всем ученикам, родителям. По желанию, кто хотел - приходил

Эта женщина представилась учительницей. Она держит в руках с десяток полиэтиленовых пакетов с медицинскими масками в руках. Их должны доставить из школы родителям детей.

Нужно прийти получить, но это же каждый распределяет по три маски на каждого ребенка. - Вы идете родителям относить? - Да. - Вы учительница? Да

Параллельно с этим около школы стоит женщина, у нее также пакет с медицинскими масками. На вопрос журналистов женщина реагирует агрессивно и направляется к школе. Одновременно, снимая этот процесс на свой телефон.

Почему здесь выдача медицинских масок происходит под грифом такой секретности - ни женщина с масками в руках, ни мужчина, который время от времени выглядывал из школы и запускал людей - ответить и не смогли.

Это просто нереально! Ребята, уйдите, я вас прошу. Вы сами нарушаете правила карантина. Вы сами ближе стояли, когда я вышел, чем положено. Я сейчас вызову полицию и все. Че вы людей нервируете, какая вам разница. Идете в другое место. Вон стоят, здесь стоят. У нас есть распоряжение, мы работаем. Не мешайте нам

А это видео сняли пользователи соцсетей сегодня в одной из харьковских школ. На нем видно, что здесь маски выдают людям просто из окна первого этажа. А пакуют их в обычные канцелярские файлы.

В школе выдают маски. 17-я школа

Между тем, в департаменте образования Харьковского городского совета говорят, всех работников учебных заведений накануне проинструктировали, а также обеспечили средствами индивидуальной медицинской защиты. Чтобы не подвергать учителей опасности, порекомендовали раздавать маски не в закрытом помещении, а на улице.

Ольга Деменко, директор Департамента образования ХГС

Зараз ця робота триває. Маски ми, управління освіти, їх 9 в місті Харкові, одержали вчора. Маски вчора до кінця дня, маски були розподілені по всіх навчальних закладах. Це 187 шкіл і 207 дитячих садочків. Сьогодні зранку розпочалась робота з батьками

По словам Деменко, от раздачи масок отстранили работников учебных заведений пенсионного возраста. А тех, кто был против такой ​​работы во время карантина - не заставляли ее выполнять. Зато, носить маски ученикам домой и расписываться за них - запретили.