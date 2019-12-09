Количество погибших при пожаре в Одесском колледже увеличилось до 12 человек

По состоянию на 7.00 понедельника, 9 декабря, число погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 12 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По данным спасателей, 4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице.

5 декабря в 17.40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ.

6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших.

7 декабря в 00.40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека.

В 16:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 человек.

В 18.35 в больнице от полученных травм скончался спасатель.

8 декабря в 8.30 во время разбора завалов обнаружены тела 2 человек.

«9 декабря в 00.35 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 05.15 во время разбора завалов обнаружено тело еще 1 человека», - сказано в сводке на сайте ГСЧС.

В настоящее время в больницах остается 9 из 30 пострадавших во время ЧП.

Информация о количестве людей, судьба которых до сих пор неизвестна, не представлена.

Ранее, в воскресенье днем премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что остается неизвестным местонахождение восьми человек, предположительно находившихся в сгоревшем здании колледжа.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м.

Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек (12 человек вывели по лестничным клеткам, 10 человек были выведены звеньями ГДЗС и 18 человек - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании в момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.