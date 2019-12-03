Краска на фасаде офиса ОПЗЖ: заведено уголовное дело

03 декабря 2019 г. 14:49
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Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, сообщение о том, что в ночь на 1 декабря неизвестные оставили надписи краской на фасаде офиса ОПЗЖ и сняли флаг с эмблемой партии, поступило в полицию 1 декабря около 13:30.

По данному факту следственным Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором видно фасад офиса ОПЗЖ, облитый красной краской. 

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