Криминальные разборки или покушение на жизнь правоохранителя. Почему пытались убить Николая Черемухина

26 декабря 2017 г. 18:12
Автор: Марина Николаева
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Накануне около восьми часов утра возле дома по адресу: улица Культуры, 15, раздался взрыв. Как установили правоохранители, неизвестные прикрепили взрывчатку к внедорожнику Dodge, который был припаркован во дворе.

Елена Баранник, нач. отдела коммуникаций ГУ НП в Харьковской области

На місці подій було встановлено, що позашляховик отримав пошкодження передньої частини через прекриплені до нього вибухові пристрої. Через це постраждало ще 7 автівок, які були припарковані поруч 

Как  выяснилось, автомобиль, под который подложили взрывчатку, принадлежит экс заместителю начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области, начальнику отдела оперативных разработок в восточном регионе управления оперативных разработок Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Николаю Черемухину.

Правда, сам полицейский комментировать нападение и его возможные причины отказался.

Действительно это ваша машина? Насколько серьезно она пострадала?

Черемухін уходит. 

Между тем, попытка подрыва машины Черемухина не вызывала удивление в обществе.

Дело в том, что его фигура скандально известная еще с 90-х, когда милиционер сначала возглавлял уголовный розыск в милиции, а позже занимал должность первого заместителя начальника СБУ в области.

 Его подозревали в «крышевании» организованной преступности, пытках, бандитизме. Правда, в суде эти подозрения не были доказаны.

Интересно, что одним из подчиненных Черемухина был и Евгений Жилин, который  был причастен к организации отрядов боевиков- «титушек». Он  сбежал и погиб в России.

Жилин обвинялся в покушении на Геннадия Кернеса. Тогда автомобиль будущего городского головы также пытались взорвать, заложив под него взрывчатку.

Заказчиком покушения в СМИ называли Черемухина, но в суде это опять же не было доказано.

Сейчас по факту происшествия на улице Культуры правоохранителями открыто уголовное производство по статье 348 (Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов) УК Украины.

Видео: 

Почему пытались убить Николая Черемухина - 26.12.2017

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