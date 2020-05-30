Криминальные разборки в Броварах: задержанным избирают меру пресечения

Броварской городской суд избрал меру пресечения первому участнику вчерашней перестрелки в Броварах. Его взяли под стражу без права внесения залога. Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Виталина Грохольская. По ее словам, следствие подало в суд ходатайство об аресте без возможности внесения залога для участников перестрелки.

"Суд принял решение избрать меру в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Суд продолжается… По состоянию на 14:00 мера пресечения избрана только одному ", - добавила Грохольская.

Она также уточнила, что задержаны 28 участников перестрелки, при этом сегодня Броварской суд должен рассмотреть эпизоды 21 из них - тем, кому уже сообщили о подозрении. Сейчас суд определяет меру пресечения подозреваемым по ч. 4 ст. 296 ч. 4 Уголовного Кодекса, то есть "хулиганство с применением оружия".

"По санкции этой статьи им наказание от 3 до 7 лет. Это санкция, но потом еще будет продолжаться суд. Всего открыто четыре производства ", - добавила Грохольская.

Отметим, перестрелка стала следствием криминальных "разборок" между перевозчиками, к ним привлекли сотрудников частной охранной фирмы из Винницы и местных "титушек". По данным следствия, участникам конфликта из Винницы обещали по 800 гривен в день. В результате перестрелки пострадали три человека.